Infrastrutture: Mit, dilazionati sconti e aggiornamenti pedaggi autostradali (2)

- Nel nostro Paese, gli incrementi sulle tratte interessate sono inferiori all’inflazione. Non si registrano inasprimenti per le società con aggiornamento del piano economico in corso (Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, Milano Serravalle, Società Autostrada Ligure Toscana pa - Tronco Autocisa, Società Autostrade Valdostane Spa, Tangenziale di Napoli Spa, Autostrada dei Fiori Spa - A6, Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus Spa, Società Autostrada Tirrenica pa, Raccordo Autostradale Valle d’Aosta Spa, Concessioni Autostradali Venete Spa), zero incrementi per le società con concessione scaduta (Autostrada del Brennero Spa, Società Autostrada Ligure Toscana pa - A12 Tronco Ligure Toscano -, Autovie Venete Spa, Satap Spa – Tronco Torino, Alessandria, Piacenza, Autostrada dei Fiori Spa, Società per azioni Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta), inalterate la Brescia-Bergamo-Milano, la Pedemontana Lombarda, la Strada dei Parchi Spa, il consorzio per le autostrade siciliane. (Rin)