Business news: Bosnia, inflazione aumentata dello 0,2 per cento a novembre

- I prezzi al consumo in Bosnia Erzegovina a novembre rispetto al mese precedente sono aumentati in media dello 0,2 per cento. È quanto emerge dai dati dell’istituto statistico bosniaco, secondo cui a novembre rispetto a ottobre, generi alimentari e bevande analcoliche sono in media più cari dello 0,7 per cento, mobili ed elettrodomestici dell'1,3 per cento, la sanità dello 0,3 per cento, i trasporti dello 0,2 per cento, mentre i servizi di comunicazioni, tempo libero e cultura, istruzione, ristoranti e hotel dello 0,1 per cento ciascuno. (Seb)