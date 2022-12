Francia: Covid, governo introduce obbligo di test negativo per gli arrivi dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha deciso di introdurre l’obbligo di presentazione di un test negativo contro il Covid-19 per le persone che arrivano dalla Cina. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l’annuncio dell’esecutivo pone la Francia fra quei Paesi che hanno deciso di adottare il provvedimento alla luce dell’aumento dei contagi in Cina. Finora erano state Italia e Spagna ad annunciare l’obbligo di test negativo per gli arrivi dalla Cina, mentre secondo l’emittente britannica “Bbc” anche il governo di Londra sarebbe orientato ad annunciare una misura analoga.(Frp)