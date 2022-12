Francia: governo, viaggiatori dalla Cina dovranno presentare test negativo all'imbarco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I viaggiatori che provengono dalla Cina e vogliono entrare in territorio francese dovranno presentarsi al momento dell'imbarco nei voli con il risultato di un test anti-Covid negativo effettuato 48 ore prima della partenza. Lo ha reso noto il governo francese secondo quanto riferiscono i media locali. Altri test potranno essere realizzati all'arrivo in Francia in modo casuale tra i passeggeri. Chi risulterà positivo sarà oggetto di un tracciamento per individuare eventuali nuove varianti del virus.(Frp)