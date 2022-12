Brasile: media, Bolsonaro sta lasciando il Paese in direzione Stati Uniti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare chiede l'apertura di un procedimento istruttorio per accertare la condotta del presidente in ordine alla violazione dei principi di moralità, nonché al "possibile abuso di potere e abuso di scopo nell'uso improprio di mezzi di trasporto pubblici per i viaggi personali del presidente alla fine del suo mandato". "Il viaggio è palesemente illegale e immorale, in quanto l'utilizzo di un aereo dell'aeronautica militare ha finalità evidentemente di natura personale", si legge nella denuncia. (Brb)