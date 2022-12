Ucraina: Zelensky, manteniamo le posizioni acquisite nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine mantengono le posizioni acquisite nella regione del Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al termine di una riunione del Comando supremo delle Forze armate. “La chiave è la regione di Donetsk, la regione di Luhansk. Il nostro Donbass, dove continuano le battaglie più feroci. Bakhmut, Soledar, Kreminna. In generale, manteniamo le nostre posizioni. Ci sono anche zone del fronte dove stiamo avanzando a poco a poco. E ringrazio tutti i nostri soldati che assicurano questo”, ha scritto Zelensky su Telegram. Al centro della riunione, ha proseguito il capo dello Stato, è stata anche la situazione nel sud dell’Ucraina, oltre la questione delle forniture di armi e l’ulteriore rafforzamento della difesa aerea. “Quest'anno non solo abbiamo mantenuto le nostre difese aeree, ma le abbiamo rese più forti che mai. Ma nel nuovo anno la difesa aerea ucraina diventerà ancora più forte ed efficace”, ha osservato il presidente ucraino. “Abbiamo una strategia chiara per garantire la generazione e la fornitura di elettricità. Ci vuole tempo per attuare tutto questo”, ha scritto ancora Zelensky concludendo che “questo è uno dei compiti più importanti per il prossimo anno e non ho dubbi che lo porteremo a termine”.(Kiu)