Lazio 2023: D'Amato perde un pezzo in Ev, Cacciatore si candida in alleanza con M5s (3)

19 luglio 2021

- "E il fronte Ecologista di Sinistra potrà presentarsi come soggetto credibile per chi voglia contrastare le tante degenerazioni in atto, sicuro di veder esplicitamente riportate nel programma e negli scopi politici le misure di salvaguardia dei diritti e dei delle dignità diffusi, in difesa delle ricchezze naturali così come di una più equa distribuzione di quelle economiche, di cui si farà naturalmente portatore", conclude Cacciatore. Stefano Fassina, Loredana De Petris, Paolo Cento, Giuseppe Libutti, Alfonso Pecoraro Scanio, Claudio Grassi e Eugenio Mazzarella del Coordinamento 2050, in una nota, dichiarano: "Ringraziamo il consigliere regionale del Lazio Marco Cacciatore del gruppo Europa verde per la decisione di portare avanti con coerenza e determinazione con Coordinamento 2050 l’impegno per la conversione ecologica e la giustizia sociale. Il suo apporto al progetto politico di Coordinamento 2050 e la sua presenza nella lista progressista dai noi promossa per la coalizione con il M5s a sostegno di Donatella Bianchi - aggiungono - rafforza la credibilità del nostro programma e innalza la qualità della classe dirigente per interpretarlo. Marco nella sua esperienza in Consiglio regionale del Lazio ha dimostrato con i fatti il valore del suo lavoro nelle istituzioni: nelle battaglie per un ciclo sostenibile per i rifiuti, quindi ora contro l’inceneritore; nelle iniziative per il diritto all’abitare; da ultimo nella difesa del laghetto nell’area ex-Snia. Grazie Marco. Avanti tutta con Donatella Bianchi", concludono gli esponenti del Coordinamento 2050. (Rer)