Terremoto: Commissario straordinario, nuova programmazione per chiese, via a delocalizzazioni di Arquata del Tronto e Accumoli (4)

- Per procedere in modo più rapido ed efficace, così da coordinare al meglio tutti i cantieri coinvolti, si procederà con un intervento di ricostruzione unitaria, che affronta tutti gli interventi pubblici e privati in modo coordinato e integrato. L’Ordinanza completa anche gli interventi nel centro storico di Castelluccio di Norcia, già oggetto di un’Ordinanza speciale in deroga dedicata. In totale l’ordinanza stanzia 23,7 milioni di euro. A Pioraco il Psr comunale, per il quale viene definita una procedura molto semplificata, definirà la delocalizzazione parziale del quartiere de Le Madonnette. Gli edifici che occupano l’area, adiacente al fiume e soggetta a rilevante amplificazione sismica, potranno essere ricostruiti in sicurezza ricorrendo a tecniche innovative, ma limitandone l’altezza, così che occorrerà delocalizzare le superfici in eccedenza, per le quali si introducono procedure innovative. Per tali interventi l’ordinanza stanzia 8,3 milioni di euro. A Preci si stanziano 34 milioni di euro per varie opere urgenti, tra le quali il palazzo Comunale, la caserma, vari edifici pubblici, il cimitero, la frana di Roccanolfi. La Cabina ha raggiunto l’intesa anche sul nuovo elenco degli interventi di ricostruzione delle chiese danneggiate dal sisma. (segue) (Rin)