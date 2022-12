Brasile: media, Bolsonaro sta lasciando il Paese in direzione Stati Uniti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio prima della scadenza del mandato, quando il presidente smette di godere della giurisdizione speciale della Corte suprema concesse dalla Costituzione in virtù dell'incarico istituzionale è stata classificata dal deputato del Partito dei lavoratori (Pt) Rui Falcao come una fuga da eventuali responsabilità penali maturate nel corso del mandato. Per questo motivo Falcao ha chiesto alla Procura generale della Repubblica (Pgr) l'adozione di "misure cautelari preventive" eventuali danni al patrimonio pubblico materiale e morale, derivanti dall'allontanamento dal territorio nazionale di Bolsonaro. (segue) (Brb)