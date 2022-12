Milano: spara contro alcuni coetanei dopo lite, arrestato 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi 30 dicembre, verso le 16:30, a Cologno Monzese, i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni sono interventi presso la fermata della metropolitana Cologno Sud dove un ragazzo, un 20enne italiano, nel corso di una lite con una decina di coetanei ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Gli agenti si sono subito messi alla ricerca del giovane e lo hanno poi trovato mentre cercava di confondersi tra i passeggeri all’interno di una carrozza del treno. Hanno anche rinvenuto l’arma – una pistola a salve – nascosta tra i binari. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avuto un litigio con dei coetanei di origini nordafricane e ha sparato per intimidirli. Si sarebbe poi dato alla fuga, occultando l’arma e cercando di nascondersi nel treno, che credeva essere in partenza, ma che era stato momentaneamente bloccato per l’intervento dei carabinieri. Fermato e perquisito, il giovane risultato pregiudicato per reati materia stupefacenti, è stato trovato in possesso di 48 colpi a salve, 100 euro in contanti, un bilancino di precisione e circa 50 grammi di hashish. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà per procurato allarme e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. (Com)