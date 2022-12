Kosovo: premier Kurti, il tempo della Kfor per rimuovere le barricate “sta per finire”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha affermato che “il tempo concesso” da Pristina alla missione Nato Kfor per rimuovere le barricate nel nord “sta per scadere”. Kurti, nel corso della seduta governativa odierna, ha così commentato le barricate erette dalla popolazione serba del nord ai valichi con la Serbia. "Le istituzioni del Kosovo non parleranno e non coopereranno con i criminali, ma li arresteranno. La creazione di barricate è un'azione illegale e inaccettabile e non sarà tollerata", ha affermato Kurti. "Abbiamo dato alla Kfor il tempo e lo spazio necessari per agire, ma questo tempo si sta rapidamente esaurendo”, ha detto Kurti.(Alt)