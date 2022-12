Lazio 2023: Rocca, su addizionali Irpef giunta Zingaretti fa pagare propri errori a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Giunta Zingaretti arriva un pessimo regalo di fine anno per i cittadini del Lazio. È il commento di Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio. "Leggo con profondo dispiacere che si è sfruttato il cambio di scaglioni di reddito deciso da una norma governativa nazionale per modificare al rialzo anche le addizionali Irpef regionali, arrivando al massimo previsto dalla normativa. Una mossa imbarazzante per cercare di ripianare l'enorme debito maturato dalla Regione Lazio in questi anni che grava sulle spalle di cittadini, già impegnati ad affrontare l'aumento delle bollette e del tasso dei mutui. Una vera e propria stangata che peserà su tantissime famiglie. È ora che la politica si prenda le sue responsabilità, smettendo di far pagare ai cittadini i propri errori. La nuova regione Lazio procederà in modo opposto alla sinistra delle tasse", conclude Rocca. (Com)