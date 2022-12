Autonomia: Boccia (Pd), fermeremo Calderoli e Salvini che spaccano Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calderoli - prosegue - deve capire che sull'autonomia differenziata il Pd non farà sconti, non permetteremo che la Lega spacchi il Paese secondo il progetto originario a scapito delle aree più deboli del paese al Sud come al Nord, comprese le aree interne e le aree di montagna. Se la destra al governo ritiene di affrontare con questa arroganza le riforme che incidono sugli assetti del Paese senza alcun confronto preventivo, ma presentando a Enti locali e al Parlamento un testo su cui andare avanti con arroganza troverà le barricate. Il Pd lo ha ribadito dal primo istante: i Lep vanno definiti in Parlamento, e non da improbabili cabine di regia, nessun riferimento ai residui fiscali, nessuna ipotesi di regionalizzazione della scuola e soprattutto risorse immediate e disponibili per i fondi di perequazione sulle infrastrutture e sui servizi alla persona. È la stessa posizione che avevamo nel 2020, quando ottenemmo l'ok di Regioni e Enti locali in Conferenza Unificata. L’Autonomia non si attua con il solo articolo 116 ma la si attua con l’intero Titolo V e lo si fa in parallelo. Solo così - conclude Boccia - è attuazione del principio di sussidiarietà che rafforza l'unità nazionale, l’impostazione di Calderoli spacca il Paese in due e produce gravi danni”. (Rin)