Lazio 2023: D'Amato perde un pezzo in Ev, Cacciatore si candida in alleanza con M5s (2)

- "Non c'è danno ambientale che non provenga da una concentrazione indebita e sproporzionata di poteri e ricchezze in poche mani. Per questo non posso presentare il lavoro fatto in 5 anni all'interno di quella coalizione di centro-sinistra come credibile. Perché mi affiancherei a forze politiche, programmi e intenzioni dimostrate dalla traiettoria passata, a chi apertamente contrasta gli obiettivi di sostenibilità che ho sempre inseguito e perseguito, qualche volta conseguito e suii quali non ho mai negoziato. Intendo assolutamente portare avanti quel lavoro, perché del pensiero Ecologista di Sinistra c'è sempre più urgente bisogno. Dall'inceneritore al sistema di gestione rifiuti - da strappare al giogo del profitto prevaricante -, dal contrasto alle speculazioni edilizie fino alle politiche della casa, le forze preponderanti della coalizione di centro-sinistra sono del tutto in antitesi con ogni mio percorso. Come si può essere contro l'approccio che conduce all'inceneritore di Roma, dannoso, anti-economico e reazionario, schierandosi con chi lo promuove a Roma e in tutta Italia?", prosegue ancora Cacciatore. "Se volessi pensare solo alla poltrona da occupare resterei dove sono, beneficiando di un flusso che sembra favorevole per il partito di Europa Verde (dai sondaggi, non dal territorio), ma voltando le spalle a chi ha lavorato con me in Regione e tra le Comunità, con le quali ho condiviso le battaglie che danno senso al lavoro svolto fino a oggi. È una vita che mi schiero contro le disuguaglianze e il dominio del profitto sull'uomo e non posso, dovendolo al lavoro fatto innanzitutto e per poterlo portare avanti, ragionare in questa maniera. Il soggetto che con maggior credibilità interpreta oggi, e interpreterà alle future elezioni regionali il ruolo necessario della Sinistra ecologista, è la lista costruita intorno al Coordinamento 2050. Il mio posizionamento significa riavvicinarmi al M5s, che ha risolto le contraddizioni che sollevavo quando me ne sono allontanato: Giuseppe Conte ha posizionato a sinistra e nel mondo progressista il 5Stelle, proprio come sostenevo con forza quando ne facevo parte", aggiunge Cacciatore. (segue) (Rer)