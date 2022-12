Brasile: media, Bolsonaro sta lasciando il Paese in direzione Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, è su un apparecchio dell'aeronautica militare brasiliana con destinazione Miami, negli Stati Uniti. Lo riferiscono tutti i media locali, pur in assenza di una conferma ufficiale del palazzo della presidenza. Secondo la Costituzione le funzioni di presidente passano al vice, Hamilton Mourao. In un'intervista a "Tv Globo" Mourao ha confermato che Bolsonaro è in viaggio ma ha affermato di poter assumere la presidenza solo una volta che avrà lasciato lo spazio aereo Brasiliano. (segue) (Brb)