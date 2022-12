Brasile: ministro finanze nomina due donne alla guida delle principali banche statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha annunciato la nomina di due donne alla guida delle principali banche statali del Paese. Rita Serrano sarà la presidente della Caixa Economica Federal e Tarciana Medeiros sarà presidente del Banco do Brasil, per la prima volta affidato al comando di una donna. La principale sfida nella gestione delle banche sarà favorire l'accesso al credito agevolato delle famiglie più povere, ha detto Haddad in conferenza stampa. "Il progetto che dobbiamo sviluppare in via immediata dovrà favorire lo sviluppo delle famiglie meno abbienti, con l'apertura di una linea di credito con interessi agevolati", ha detto il futuro ministro. (segue) (Brb)