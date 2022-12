Carburanti: Pavanelli (M5s), da domenica benzina più cara ma per Meloni manovra guarda a ultimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei tanti assurdi regali natalizi inseriti in manovra dal governo Meloni, il più lampante è senza dubbio la riduzione del taglio delle accise sui carburanti. “Da domenica, in sostanza, il pieno di benzina tornerà a essere più caro per tutti, e la cosa ovviamente andrà a colpire chi ha meno, oltre ovviamente le varie categorie come autotrasportatori, pescatori e tutti coloro che subiranno l'impatto di questa scelta per il loro lavoro”. Lo dichiara in una nota Emma Pavanelli, capogruppo del Movimento 5 stelle (M5s) in commissione Attività produttive alla Camera. “Su tutti i sofà televisivi però continuiamo ad ascoltare la corale della maggioranza sostenere che la legge di bilancio approvata ieri guarderebbe agli ultimi. Dove li guarderebbe non si è ancora capito. E non lo hanno capito neanche milioni di italiani", aggiunge Pavanelli. (Rin)