Torino: Lo Russo, vietare botti e petardi è una questione di buonsenso

- In questi giorni di festa vogliamo avere un occhio di riguardo per tutti, anche per gli animali della nostra città. Pensando alla loro tutela, abbiamo vietato botti e petardi di qualsiasi tipologia. Fuochi pirotecnici, botti e petardi incontrollati possono non solo provocare danni a edifici, spazi pubblici e cose ma, soprattutto, possono essere molto pericolosi per le persone e gli animali fino a metterne a repentaglio la vita. Mettiamoci buonsenso. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. (Rpi)