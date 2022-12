Roma: gara podistica in Centro e concerto al Circo Massimo, gli eventi di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 14, è in programma la manifestazione sportiva We Run Rome con partenza e arrivo in viale Terme di Caracalla e percorso lungo via Petroselli, via del Corso, via del Tritone, piazza di Spagna, via del Babuino, villa Borghese, via Veneto, via del Tritone, via del Traforo, via Nazionale, via Cavour, via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio. La corsia centrale di viale delle Terme di Caracalla sarà chiusa dalle 8 mentre l'intero percorso lo sarà tra le 13:15 e le 13:30. La completa riapertura è prevista attorno alle 18. Deviate le linee di bus. Domani sera, al Circo Massimo, è in programma il concerto di capodanno. Dalle 19 al termine dell'evento saranno chiuse via del Circo Massimo, via Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi e via della Greca. Deviate le linee di bus. Lo comunica in una nota Roma Servizi per la mobilità. (Com)