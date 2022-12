Spagna: Sanchez, governo ha approvato misure progressiste per proteggere la gente comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Spagna "va avanti" con un governo di coalizione progressista che approva misure progressiste per proteggere la gente comune. Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, in una lettera inviata ai militanti socialisti, evidenziando che si tratta di misure "molto diverse" da quelle che adotterebbe un ipotetico "governo di destra con l'estrema destra". Per il capo dell'esecutivo spagnolo con la "dovuta cautela" si possono già vedere che i risultati "avallano" la sua gestione del Paese. A questo proposito, Sanchez ha evidenziato che l'inflazione si attesta al 6,8 per cento, "ben al di sotto" della media europea. "La Spagna sta crescendo e creando occupazione stabile, smontando le previsioni catastrofiche di una destra incapace di articolare un discorso economico coerente", ha aggiunto il leader socialista, riconoscendo, tuttavia, che "molto resta da fare" per continuare a ridurre l'inflazione. "È un ulteriore segno che, a differenza di quanto accaduto un decennio fa con la risposta neoliberista alla crisi finanziaria, il conto della crisi causata dalla guerra in Ucraina non ricadrà sulla classe media e lavoratrice che questo governo mette al centro di tutta la sua azione", ha sottolineato il premier. In questa direzione, Sanchez ha fatto riferimento all'aumento del salario minimo e delle pensioni per proteggere il potere d'acquisto delle famiglie. Per Sanchez i socialisti "non hanno dimenticato da dove vengono e chi rappresentano". "Governiamo per l'intera società, ma abbiamo chiaro che le nostre politiche pubbliche sono l'unica speranza per una maggioranza che viene sempre lasciata indietro quando altri sono al potere", ha concluso.(Spm)