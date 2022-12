Governo: Vizza (Uil Lombardia), contro crisi vanno aumentati salari e taglio al cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che la ricetta per combattere quello che si è abbattuto su persone e famiglie in questo periodo sia davvero sotto gli occhi di tutti. Si tratta di misure che da tempo chiediamo erivendichiamo e che sono state la base anche della nostra mobilitazione. Si deve agire consentendo un lavoro dignitoso e ben retribuito. Vanno aumentati i salari, si deve garantire un lavoro e intanto agire attraverso un taglio deciso del cuneo fiscale, la detassazione delle tredicesime, la detassazione degli aumenti contrattuali e la detassazione degli accordi di secondo livello su cui la legge di bilancio non dà risposte significative. Introdurre i voucher e ritoccare il reddito di cittadinanza non fa altro che impoverire ulteriormente le persone. E non dimentichiamoci di una vera lotta all’evasione fiscale che consentirebbe di recuperare risorse e sgraverebbe i redditi più bassi che sono sempre coloro che pagano". Lo afferma in una nota il segretario generale della Uil Lombardia, Enrico Vizza. Interventi necessari perché con bollette più care, costo del carrello della spesa sempre più elevato e prezzi delle case sempre più è necessario intervenire in maniera drastica per ridare potere di acquisto alle persone e alle famiglie. Servono anche "risorse per la scuola, la ricerca e la sanità, che sono settori strategici per lo sviluppo del Paese e sarebbero fonte di sgravio per le famiglie". Invece "non viene assolutamente affrontato il tema delle future pensioni dei giovani e il governo ha pensato di modificare opzione donna in direzione peggiorativa" prosegue il segretario. Vizza ha poi toccato il tema degli enti locali, anche loro colpiti dalla crisi, ma che "devono fare la loro parte verso le famiglie che affrontano con difficoltà questo periodo". "I comuni devono contenere i costi e gli aumenti così come il costo dei trasporti non deve assolutamente aumentare. Non è possibile pensare che in un momento come questo la gente possa far fronte a pagare aumenti che davvero rischiano di mettere ancora più in ginocchio le persone" conclude Vizza. (Com)