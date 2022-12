Sicurezza: Conte su decreto Rave, Meloni calpesta dibattito parlamentare per piano salvacorrotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni nei suoi discorsi cita Borsellino e la lotta alla mafia. “Ora però calpestano il dibattito parlamentare per approvare il decreto Rave: usano la scusa di un rave svoltosi due mesi fa a Modena, e gestito tranquillamente dalle forze dell’ordine con le regole vigenti, per trasformare la legge Spazzacorrotti in un piano Salvacorrotti. Da oggi i corrotti nelle nostre istituzioni potranno ottenere più facilmente benefici penitenziari e scarcerazioni senza neanche collaborare con la giustizia. Si creano autostrade per le infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche da parte di mafie e criminalità, a suon di mazzette e corruzione”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “A Bruxelles i bustoni pieni di mazzette, in Italia i tappeti rossi per i corrotti e i criminali che inquinano le Istituzioni. Giorgia Meloni per anni ha urlato dai banchi dell'opposizione contro l'atteggiamento dei governi verso il Parlamento. Ma mai si erano viste scene come quelle di questi giorni, con membri del governo intenti a sfoderare atteggiamenti di aperta sfida, avvicinandosi provocatoriamente ai banchi dell’opposizione. Da ultimo, poche ore fa, è stata applicata la ‘ghigliottina’, strumento utile a soffocare il dibattito in Parlamento e a tarpare le ali all’opposizione. Tutto si è svolto come puntualmente annunciato nei giorni scorsi dal ministro dei Rapporti con il parlamento", aggiunge Conte. (segue) (Rin)