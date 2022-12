Sicurezza: Conte su decreto Rave, Meloni calpesta dibattito parlamentare per piano salvacorrotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 stelle con la presidenza di Roberto Fico, pur di fronte a tante emergenze e difficoltà, non ha mai applicato la ghigliottina. E mai è successo che il dibattito in corso sia stato così palesemente soffocato e il ruolo delle opposizioni così platealmente mortificato. Eppure questo governo si è appena insediato. Se continua così si avvereranno tutte le peggiori previsioni! I parlamentari del Movimento hanno fatto tutto il possibile per impedire il piano scellerato del governo, alternandosi giorno e notte, senza interruzioni", sottolinea Conte, che conclude: "Questo governo spoglia lo Stato dei presidi di legalità proprio mentre arrivano gli oltre 200 miliardi del Pnrr che ora rischiano seriamente di finire nelle mani e negli interessi sbagliati. Non intendiamo mollare, serve lo sforzo costante di tutta l'Italia che ha a cuore la legalità, la costituzione e l'etica pubblica. Dobbiamo batterci tutti insieme per difendere la cultura delle regole e tenere alta la questione morale". (Rin)