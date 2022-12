Siria: attentato terroristico in giacimento petrolifero a Deir ez-Zor, 12 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a dodici il bilancio dei morti in seguito all’attentato terroristico che ha preso di mira tre autobus con a bordo dipendenti del giacimento petrolifero di Al Taym, nella regione di Deir ez-Zor, nella Siria orientale. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un’organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, spiegando che l’attacco è stato attribuito al gruppo terroristico dello Stato islamico (Is).La regione di Deir ez-Zor ospita anche una base della coalizione internazionale a guida statunitense impegnata nella lotta contro Stato islamico, colpita più volte da razzi nel corso dell’anno. Il 27 dicembre scorso, invece, lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità di un attentato lanciato il giorno precedente contro il quartier generale della sicurezza delle Forze democratiche siriane (Fds, le milizie curdo arabe alleate degli Stati Uniti), situato nei pressi di una prigione che ospitava quasi 900 detenuti affiliati all'organizzazione terroristica, nel nord-ovest del governatorato di Raqqa, nel nord della Siria.(Res)