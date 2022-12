Autonomia: Boccia (Pd), fermeremo Calderoli e Salvini che spaccano Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Calderoli, ora spalleggiato dal leader del suo partito Salvini, ancora una volta si è preso gioco delle istituzioni calpestando le Conferenze (Stato Regioni e Unificata) che regolano i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali. “Oggi cerca di mettere una toppa che è più grande del buco comunicando di aver trasmesso il ddl, ma probabilmente confondendo la Conferenza delle Regioni con i luoghi istituzionali nei quali sarà chiamato sicuramente dai presidenti di Regione del Pd a dar conto”. Così Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale. “La Lega non può pensare di essere maggioranza di governo e di occupare, calpestandole, le istituzioni. Anche dal presidente Fedriga ci aspettiamo chiarezza. Era già successo con la prima versione del ddl sull'autonomia, poi declassata a bozza di lavoro, e sta succedendo di nuovo. Prima i titoli roboanti per placare le pulsioni leghiste e oggi è costretto a tornare indietro parlando, di nuovo, di un testo trasmesso in forma di bozza", aggiunge Boccia. (segue) (Rin)