Veneto: Zaia su Covid, non è situazione emergenziale ma era prevedibile

- Sulla situazione del Covid "dopo le notizie dalla Cina, non deve esserci panico, ma attenzione: alla prevenzione con i tamponi all'arrivo negli aeroporti, e al sequenziamento dei casi per capire se si tratta di Omicron o di altro. Al momento, le notizie che si hanno, parlano di un'infezione che attacca le vie respiratorie superiori e non scende nei polmoni. Siamo, quindi, nell'ambito delle sottovarianti Omicron. È importante che il mondo scientifico continui, come sta accadendo, a suggerire le azioni più appropriate". Lo ha dichiarato oggi Luca Zaia, presidente della regione Veneto, durante il punto stampa da palazzo Balbi. "Non c'è nessuna situazione emergenziale in atto. Quella di oggi in Cina – ha spiegato – è per certi versi prevedibile. I cinesi sono stati per due anni e mezzo praticamente segregati, le vaccinazioni sono state poche, e con un vaccino che si è rivelato poco efficace. Ora è stato dato loro il via libera e le infezioni hanno cominciato a correre. In questo quadro sono molto importanti le sequenziazioni che, via via, ci diranno se si tratta di sottovarianti Omicron, com'è finora, o se avremo a che fare con qualcosa di diverso", ha poi concluso Zaia. (Rev)