Veneto: presentato concorso di idee per studenti in materia di sensibilizzazione sicurezza stradale

- Quello "presentato oggi non è semplicemente un concorso rivolto ai giovani ma un'iniziativa di civismo e di responsabilità. Non ci sono strade pericolose: ci sono invece comportamenti pericolosi e solo promuovendo la cultura della sicurezza educhiamo i nostri giovani ad essere cittadini migliori, capaci di rispettare sé stessi, gli altri e la stessa comunità". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, nell'odierno punto stampa, durante la presentazione del concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado alle Scuole di formazione professionali per creare una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Il Veneto "ha fatto molto in termini di sicurezza stradale e i risultati degli ultimi anni ne sono una conferma. L'impegno tuttavia - ha poi proseguito Zaia - non si deve fermare e deve portare a nuovi traguardi virtuosi: il coinvolgimento deve partire non da chi ha la patente in tasca ma da chi la dovrà fare. Proprio per questo, ci rivolgiamo ai giovani, conferendo loro un incarico importante: i giovani sono i nostri migliori testimonial, i nostri alfieri 'social'". "Nel rivolgerci ai giovani, per sensibilizzarli sul tema, dobbiamo abbandonare un linguaggio fatto solo di paura e imposizioni: coinvolgerli e responsabilizzarli è fondamentale. La loro attitudine all'essere 'social' e la loro creatività sono dei punti di forza per affrontare il tema della sicurezza stradale in modo ancora più efficace. La percezione dei ragazzi rispetto alla sicurezza stradale sarà la chiave di questa campagna di comunicazione", ha concluso il presidente veneto. (Rev)