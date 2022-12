Veneto: Giunta approva erogazione di anticipazione finanziaria all'Iras di Rovigo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Veneto, come reso noto tramite comunicato stampa, in via del tutto straordinaria, ha autorizzato l'erogazione di un'anticipazione finanziaria all'Ipab Iras "Istituto Rodigino di Assistenza Sociale" di Rovigo. Questa operazione è stata approvata per dare modo alla struttura di un po' di tempo in più per "concretizzare le entrate derivanti dalla retrocessione al comune di Casa Serena. "L'intervento regionale nasce dalla crisi di liquidità in cui versa l'ente – ha spiegato l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin - e dunque dall'urgenza di permettere all'Ipab di garantire i pagamenti per gennaio e con essi la continuità nell'erogazione dei servizi dedicati agli anziani non autosufficienti, mantenendo così un impegno concreto più volte ribadito". "Le altre questioni tra cui il destino futuro di Casa Serena, non risultano ad oggi dirimenti per la sopravvivenza dell'Ipab, vero però che l'anticipazione deliberata dalla Giunta regionale permetterà di assumere, da parte del comune di Rovigo, unitamente agli enti del territorio, quelle azioni volte ad un successivo piano che riguarderà Casa Serena, allo scopo di dare a questo bene un valore aggiunto per l'intera città. Resta fermo un punto, ossia che il comune di Rovigo passi dal dire al fare e s'impegni concretamente ad assolvere gli impegni finora dichiarati solo a parole", ha poi concluso l'assessore veneto. (Rev)