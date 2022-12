Usa: omicidio quattro studenti nello Stato in Idaho, fermato un sospettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 25 anni è stato arrestato in Pennsylvania in relazione agli omicidi di quattro studenti dell'Università dell'Idaho, avvenuti lo scorso 13 novembre in un'abitazione di una delle vittime situata nei pressi del campus, nella città di Moscow. Lo riferiscono fonti della polizia citate dall'emittente "Fox News", secondo cui l'uomo è stato preso in custodia dalla polizia locale e dall'Fbi alle 3 del mattino ora locale (le 9 in Italia) nella cittadina di Scranton. Il sospettato, stando alle stesse fonti, è uno studente universitario ma non frequenta l'Università dell'Idaho. Il dipartimento di polizia di Moscow terrà una conferenza stampa nel pomeriggio di oggi (nella notte italiana) per annunciare gli ultimi sviluppi. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, gli studenti Kaylee Goncalves (21 anni), Madison Mogen (21 anni), Xana Kernodle (20 anni) e il fidanzato di quest'ultima, Ethan Chapin (20 anni) probabilmente dormivano quando sono stati accoltellati più volte ciascuno nelle prime ore del mattino del 13 novembre. (Was)