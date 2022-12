Covid: Rezza (ministero Salute), al momento situazione del tutto sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento “la situazione è del tutto sotto controllo”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale sull'epidemia di Covid-19. “Anche questa settimana il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese tende a diminuire. L'indice Rt anche mostra una tendenza al decremento, siamo ormai a 0,84, quindi ben al di sotto della soglia epidemica. Notiamo una ulteriore diminuzione per quando riguarda l’occupazione dei posti in area medica, mentre si osserva una stabilizzazione per quanto riguarda la terapia intensiva”, ha aggiunto Rezza. (Rin)