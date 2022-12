Italia-Georgia: Farnesina, grande successo per “Stem Study visit to Italy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta presso le strutture del Polo Scientifico-Tecnologico dell’Università Federico II di Napoli e della “Apple Accademy” partenopea la cerimonia conclusiva del programma “Stef Study visit to Italy” per giovani innovatori georgiani. Lo ha reso noto la Farnesina sul suo sito web. Nella cornice della pluriennale collaborazione tra la Fondazione per l’innovazione tecnologica (Cotec) e l’Agenzia dell’innovazione della Georgia (Gita) – che mira ad approfondire i legami tra Italia e Georgia in ambito scientifico-tecnologico e digitale – sono stati presentati i risultati della visita di studio Stem svolta da due giovani innovatori georgiani presso Spici, rinomata accademia digitale parte del Polo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, mediante una borsa di studio messa a disposizione dalle Fondazioni Cotec e Materias. (segue) (Res)