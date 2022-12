Francia: spagnola Renfe ottiene certificato di sicurezza per operare in autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia ferroviaria europea ha concesso alla compagnia ferroviaria pubblica spagnola Renfe il certificato di sicurezza necessario per operare autonomamente sulle rotte di Lione e Marsiglia. L'ente regolatore sottolinea che la compagnia ferroviaria soddisfa tutti i requisiti di sicurezza dopo aver superato quelli imposti dall'Agenzia francese per la sicurezza (Epsf). Le nuove autorizzazioni consentiranno a Renfe di operare autonomamente lungo le linee transfrontaliere Barcellona-Lione e Madrid-Marsiglia. La notizia arriva pochi giorni dopo che l'operatore francese Sncf ha iniziato a fornire servizi ad alta velocità tra Barcellona e Parigi per conto proprio, in seguito allo scioglimento di Elipsos, società che possedeva in comune con Renfe dal 2013.(Spm)