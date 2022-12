Iran: condannato a morte scrittore dissidente per intervista a emittente israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Iran ha condannato a morte lo scrittore Mehdi Bahman, arrestato lo scorso ottobre nell’ambito delle proteste contro la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, morta lo scorso 16 settembre a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale per aver indossato il velo in modo scorretto. Lo riferisce il portale legato all’opposizione iraniana “Iran International”. La condanna nei confronti di Bahman è legata a un'intervista rilasciata in aprile all’emittente israeliana “Channel 13”, dopo essersi rivolto a un traduttore israeliano per far pubblicare uno dei suoi libri in ebraico. (segue) (Res)