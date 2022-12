Covid: Fontana, situazione sotto controllo finché non ci sono varianti nuove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione al momento è sotto controllo finché non ci sono varianti nuove". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del simbolo della lista "Verde è Popolare - Unione di centro" a Milano, commentando con i cronisti la situazione dei passeggeri in arrivo dalla Cina e atterrati a Malpensa risultati positivi al Covid. "L'unica cosa importante è che i sequenziamenti confermino e continuano a confermare che le varianti non sono diverse da quelle che esistono già nel nostro territorio e che questo tipo di variante noi possiamo supportarla e contrastarla senza preoccupazioni", ha aggiunto Fontana. "Speriamo che le cose continuino così - ha poi rimarcato -. Noi siamo pronti, lo siamo stati prima ancora che il governo intervenisse a porre in essere queste misure di allerta. Stanno per essere rimessi in funzione i due Covid hotel e guardiamo con fiducia il futuro". E alla domanda se i Covid hotel saranno a disposizione solo dei turisti o anche di chi ne avrà bisogno Fontana ha risposto che "nel caso in cui ne avessero necessità certo, ma pensò che i milanesi possano curarsi a casa propria, però se c'è qualcuno senza luogo dove andare a isolarsi può anche andare lì". Il presidente ha poi aggiunto che i dati sui sequenziamenti dei voli arrivati ieri dalla Cina sono attesi per il due gennaio e "attualmente abbiamo finito quelli del 26 e del 27 dicembre". (Rem)