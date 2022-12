Capodanno: trasporto pubblico e Ztl, gli orari, domani metropolitana fino alle 2:30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, per il capodanno, il servizio di bus sarà potenziato e in servizio fino alle 21. Dalle 21 alle 2,30 resteranno attive tredici linee verso il Centro (H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, n913). I treni della ferrovia Termini-Centocelle effettueranno l'ultima corsa da Centocelle alle 21,03 e da Termini alle 21,30. Le linee della A, B, B1 e C della metro saranno attive fino alle 2,30. Dalle 2,30 alle 8 del mattino saranno in strada le linee di bus notturne NMA, NMB, NMB1, NMC, NME che copriranno i percorsi delle metropolitane. Per il concerto di fine anno sono possibili chiusure per la stazione Circo Massimo della metro B. Il primo gennaio il servizio di bus sarà attivo dalle 8 con la normale programmazione festiva. Le linee della metropolitana saranno attive fino alle 2:30. Le Zone a traffico limitato resteranno attive tra domani e il primo gennaio. I varchi del Centro storico e quelli del Tridente saranno accesi dalle 6.30 di domani alle 20 del primo gennaio. A Trastevere Ztl notturna attiva dalle 21.30 di domani alle 6.30 del primo gennaio. A San Lorenzo Ztl notturna in vigore dalle 21.30 di domani alle 6.30 del primo gennaio. A Testaccio funzionamento ordinario tra le 23 di domani e le 3 del primo gennaio. Lo comunica Roma Servizi per la Mobilità.(Com)