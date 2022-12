© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis. Come scritto da Zelensky su Twitter, "l'ho ringraziato per i calorosi auguri per il popolo ucraino e per il sostegno alla difesa nell'anno in corso. Mi è stato assicurato lo stesso livello di supporto in quello successivo. Abbiamo delineato attività congiunte". (Kiu)