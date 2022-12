Montenegro: presidente Parlamento, nuovo governo deve rimanere rivolto verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro deve rimanere rivolto verso l'Unione europea e la sua politica estera non deve essere messa in discussione. Lo ha affermato la presidente del Parlamento di Podgorica, Danijela Djurovic, ripresa dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg". "Il primo e fondamentale prerequisito per la formazione del nuovo governo è la continuazione del Paese verso l'integrazione europea, che non deve essere messa in discussione", ha detto Djurovic, la quale ha precisato che c'è un termine legale di 90 giorni entro il quale è necessario completare il processo di formazione del nuovo esecutivo. Rispondendo alla domanda su che tipo di cooperazione avrà il Montenegro con la comunità internazionale, dopo che ieri il leader del partito montenegrino Alleanza democratica (Demos), Miodrag Lekic, ha ottenuto l'incarico di formare la prossima squadra di governo del Paese grazie alla discussa legge sull'assegnazione del mandato del governo, Djurovic ha affermato che il percorso europeo del Montenegro "è chiaro, nonostante i messaggi duri arrivati da attori internazionali". (segue) (Seb)