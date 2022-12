Montenegro: presidente Parlamento, nuovo governo deve rimanere rivolto verso Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento la priorità è la continuazione dell'integrazione nell'Unione europea", ha detto Djurovic, precisando che secondo lei il Paese ha "sufficiente capacità democratica per uscire da questa situazione e continuare il suo cammino". La presidente dell'Assemblea ha concluso di sperare che "si raggiunga un accordo tra maggioranza e opposizione su tutti e quattro i giudici che saranno candidati a presiedere la Corte Costituzionale". "Qualsiasi numero inferiore a quattro può mettere in discussione la funzionalità della Corte", ha sottolineato Djurovic. (Seb)