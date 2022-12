India: sciroppo per la tosse letale, azienda farmaceutica Marion Biotech sospende produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica indiana Marion Biotech ha sospeso la produzione dello sciroppo per la tosse che potrebbe aver provocato la morte di 19 bambini in Uzbekistan, in attesa dei risultati di un’ispezione condotta ieri nello stabilimento di Noida, alla periferia di Nuova Delhi. Lo ha reso noto oggi su Twitter il ministro della Sanità dell’India, Mansukh Mandaviya, spiegando che le indagini sul caso sono ancora in corso. Il provvedimento è stato confermato anche dal capo dell’ufficio legale dell’azienda, Hasan Harris, all’agenzia di stampa “Ani”. “In attesa dei risultati dell’ispezione, lo stabilimento è stato fermato. Abbiamo bloccato la produzione di tutti i farmaci”, ha affermato il legale. (segue) (Inn)