Sicurezza: Prisco, approvazione decreto Rave mette fine a scempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente in Italia si cambia musica e si rispettano le regole. Si puniscono spacciatori e mafiosi. “L'approvazione definitiva della norma che punisce chi organizza feste illegali con spaccio di stupefacenti spesso occupando proprietà altrui mette fine ad uno scempio che ha portato in Italia gli ‘sballoni’ di tutta Europa”. È quanto afferma in una nota il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco. “Come nel resto d'Europa, questo non si potrà più fare. Un messaggio chiaro a chi fa dell'illegalità uno stile di vita e una forma di rispetto per chi organizza manifestazioni rispettando le regole. Quanto al provvedimento sull'ergastolo ostativo, è quello di cui possiamo andare maggiormente orgogliosi, il primo del governo Meloni: un impegno morale nella lotta alla mafia e in nome delle troppe vittime e di questa battaglia senza se e senza di chi ha sacrificato la propria stessa vita. Nel solco dell'impegno di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", aggiunge Prisco. (Rin)