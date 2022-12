Regno Unito: "The Times", sindacati stanno terminando i fondi per sostegno scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati britannici stanno terminando i fondi per sostenere gli scioperi in corso nel Regno Unito e potrebbero dover fare marcia indietro sulle richieste al governo per aumenti salariali. Secondo il quotidiano "The Times" alcuni sindacati potrebbero rimanere senza soldi per sostenere i propri membri entro la primavera. Le azioni sindacali del settore pubblico in corso nel Regno Unito costano ai sindacati milioni di sterline ogni giorno, con alcuni di questi enti che ora chiedono donazioni pubbliche per aumentare i fondi a disposizione degli scioperi.(Rel)