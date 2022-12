Sicurezza: cosa prevede il decreto Rave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo, approvato in maniera definitiva dall’Aula della Camera prevede, poi, l’eliminazione dei reati contro la Pubblica amministrazione - dalla concussione alla corruzione, al peculato -, anche se non si è collaborato con la giustizia, dalla lista di quelli ostativi, vale a dire per i quali sono negati i benefici penitenziari. Spazio anche al reintegro anticipato sul posto di lavoro dei medici che non si sono vaccinati contro il Covid-19, misura che nel passaggio a palazzo Madama aveva provocato la non partecipazione al voto sul decreto della presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. Infine, “fino alla data del 30 giugno 2023 sono sospese le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione” nei casi di inadempimento dell’obbligo vaccinale Covid-19. (Rin)