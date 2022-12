Giustizia: Delmastro (Fd'I) su tribunali, prorogata operatività sezioni Lipari e Portoferraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una promessa mantenuta dal Governo Meloni. Dopo quella di Ischia, anche l'operatività dei Tribunali insulari di Lipari e Portoferraio sarà garantita per tutto il 2023. Questa è una risposta temporanea ma importante ai bisogni di giustizia di tutti i cittadini e gli operatori del diritto che vivono e lavorano sulle isole minori". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. "Per noi la giustizia di prossimità è un valore e il nostro obiettivo di mandato è chiaro: vogliamo rivedere la scellerata riforma della geografia giudiziaria per ridare dignità a quei territori ingiustamente martoriati dalle soppressioni di tribunali importanti e funzionali a garantire un rapido accesso alla giustizia", conclude. (Rin)