Energia: Snam-Eni, avverate le condizioni per partenariato sui gasdotti Algeria-Italia, perfezionamento operazione entro metà gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam ed Eni rendono noto che si sono avverate le condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita sottoscritto il 27 novembre 2021 relativo all’acquisizione da parte di Snam del 49,9 per cento di una società di nuova costituzione del Gruppo Eni nella quale sono state conferite tutte le partecipazioni detenute dal Gruppo Eni nelle società che gestiscono i due gruppi di gasdotti internazionali che collegano l’Algeria all’Italia ovvero, in particolare, i gasdotti onshore che si estendono dal confine tra Algeria e Tunisia fino alla costa tunisina (gasdotto Ttpc) e i gasdotti offshore che collegano la costa tunisina all'Italia (gasdotto Tmpc). Lo precisa una nota. Snam ed Eni stanno procedendo agli ulteriori adempimenti per il perfezionamento dell’operazione che è atteso entro la prima metà di gennaio 2023.(Com)