Rifiuti: Ama, raccolte oltre 3.050 tonnellate cartoni da utenze commerciali

- Nelle ultime 48 ore, i mezzi Ama e gli addetti alla raccolta hanno svuotato, a rotazione, oltre 70mila cassonetti riservati alle diverse frazioni di rifiuto su tutto il territorio comunale, con circa 6mila tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti e avviati a trattamento. Il servizio di raccolta mirata degli imballaggi in cartone dalle attività commerciali fino a Natale ha già permesso di superare quanto prelevato lo scorso anno nell’intero mese di dicembre. Fino al 25 dicembre, infatti, sono già state raccolte presso queste utenze e avviate alle piattaforme di riciclo oltre 3.050 tonnellate di imballaggi cellulosici: circa 800 tonnellate nella sola settimana di Natale e quasi 100 tonnellate in più, complessivamente, rispetto a tutto il mese di dicembre 2021. Il servizio potenziato, che prevede il raddoppio dei passaggi con prelievi quotidiani, sette giorni su sette, andrà avanti per tutta la durata delle festività. Lo comunica Ama in una nota. (segue) (Com)