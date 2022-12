Rifiuti: Ama, raccolte oltre 3.050 tonnellate cartoni da utenze commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, come da piano operativo, il monitoraggio del territorio da parte di tecnici e preposti aziendali, con invio di squadre e mezzi ad hoc in caso di necessità. Anche domani, 31 dicembre, resteranno aperti tutti i Centri di Raccolta per consentire ai cittadini di conferire gratuitamente quei rifiuti ingombranti e particolari (rifiuti elettronici, batterie, ecc.) che non devono essere gettati nei cassonetti stradali. Per informazioni su orari e tipologia di materiali accolti in ciascun Centro: www.amaroma.it. Per i cittadini del VI Municipio, infine, saranno attive, con orario 7-12, le 2 postazioni straordinarie per la raccolta gratuita di rifiuti ingombranti e piccoli oggetti in legno, posizionate in via Casale Cerroncino (area parcheggio) e in via di Tor Bella Monaca (ingresso dal parcheggio di via del Fuoco Sacro). (Com)