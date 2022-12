Usa: repubblicani all’attacco dopo la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione di sei anni di dichiarazioni dei redditi dell’ex presidente Donald Trump ha innescato nuove, vivaci polemiche negli Stati Uniti tra democratici e repubblicani, secondo cui la decisione della commissione tributaria della Camera dei rappresentanti viola la privacy ed è “politicamente motivata”. “Tutti i futuri presidenti delle commissioni tributarie di Camera e Senato avranno poteri quasi illimitati per prendere di mira privati cittadini, nemici politici, capi d’industria e leader sindacali, finanche giudici della Corte suprema”, ha commentato il rappresentante repubblicano del Texas Kevin Brady. Anche lo stesso Trump ha promesso ritorsioni attraverso una dichiarazione scritta. “I democratici – ha detto – non avrebbero mai dovuto farlo, la Corte suprema non avrebbe mai dovuto approvare. Questa vicenda porterà a cose orribili per tante persone. I grandi Stati Uniti saranno ancora più divisi. I democratici della sinistra radicale hanno usato qualsiasi cosa come arma, ma ricordino che si tratta di armi a doppio taglio!”. “Trump ha agito come se avesse qualcosa da nascondere, in maniera coerente con la recente condanna della sua azienda familiare per frode fiscale”, ha risposto da parte sua il rappresentante democratico Don Beyer. (segue) (Was)