Usa: repubblicani all’attacco dopo la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di Trump (2)

- “Come i cittadini potranno vedere, Trump ha utilizzato deduzioni fiscali discutibili e poco giustificate e altri strumenti di esenzione fiscale per pagare poche o nessuna tassa in diversi anni presi in esame”, ha aggiunto il politico della Virginia. Al momento le migliaia di pagine di dichiarazioni fiscali rese pubbliche oggi sono ancora allo studio dei media nazionali. La pubblicazione arriva dopo una lunga battaglia legale, con il Partito democratico che da oltre tre anni chiedeva la consegna di tutti i documenti alla Camera. A metter la parola fine sul caso era stata il mese scorso la Corte suprema, respingendo l’ultimo tentativo dei legali di Trump d’impedire la pubblicazione delle dichiarazioni reddituali. Dieci giorni fa la stessa commissione tributaria della Camera, controllata dai democratici, aveva già reso pubblici due documenti sulle dichiarazioni fiscali dell’ex presidente, oggetto di un’inchiesta da parte del fisco. Tali documenti mostravano come Trump non abbia versato alcuna imposta federale sui redditi nel 2020, ovvero durante l’ultimo anno della sua presidenza, avendo riportato una perdita netta annuale di 4,7 milioni di dollari. (Was)