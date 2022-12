Covid: Fratoianni, con governo Meloni italiani dovranno stare all’erta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Staremo a vedere nei prossimi giorni quale sarà di fatto l'atteggiamento del governo Meloni di fronte ai nuovi allarmi di diffusione del Covid. “Ma ho come l'impressione però che gli italiani dovranno stare all'erta". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Questo – aggiunge – è un esecutivo con quei medesimi esponenti che strizzavano l'occhio ai no mask, che lisciavano il pelo ai novax, che sentenziavano la fine della pandemia senza alcuna evidenza scientifica, gli stessi che in questi giorni hanno tagliato la sanità pubblica. E le prime mosse sembrano essere finora contradditorie ed ambigue. Un brutto segnale - conclude Fratoianni - purtroppo per l'inizio del nuovo anno". (Rin)