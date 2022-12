Scuola: cambiano criteri per nidi e materne di Roma, si amplia platea aventi diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi criteri a Roma per l'accesso agli asili nido e alle scuole materne: dal prossimo anno scolastico le famiglie avranno la possibilità di presentare la domanda presso il Municipio che più risponde alle proprie esigenze, e non per forza presso quello di residenza. Inoltre potranno indicare fino a tre scuole in cui desiderano iscrivere il bambino, invece che soltanto una come avvenuto finora. La possibilità di fare domanda viene estesa anche a chi è domiciliato all’interno del territorio di Roma Capitale e ai soggetti meritevoli di tutela e privi di codice fiscale così come individuati nella direttiva sindacale che riconosce la residenza a coloro che si trovano in condizioni di svantaggio economico e sociale, e vivono in occupazione. (segue) (Rer)